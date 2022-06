Santé/ Augmentation de salaires : Mballo Dia Thiam demande l’accélération de la procédure

Mballo Dia Thiam demande l'accélération de la procédure d'augmentation des salaires

Face aux manquements et impairs constatés dans la matérialisation générale des accords signés par l’Etat en vue de revaloriser les salaires des agents de la santé, une grève est annoncée.





Toutefois, l’Alliance des Syndicats de la Santé, And-Gueusseum se « démarque de la grève annoncée sous le fallacieux prétexte de non respect des accords », car précise Mballo Dia Thiam, ces « Syndicats s'étaient résignés à signer le protocole négocié par l’ASAS ».





And-Gueusseum a tenu à préciser qu’ « elle a négocié une plateforme fédératrice dans une approche holistique et systémique pour tous les travailleurs et n’a jamais versé dans un corporatisme ou un nombrilisme démagogiques propres aux Syndicalistes résidents médiatiques spécialisés dans la manipulation et le mensonge éhonté pour recruter des adhérents ».





Ainsi, Mballo Dia Thiam a invité le gouvernement à « accélérer les procédures d’extension des augmentations aux agents victimes d’oubli ».