Santé environnementale et Pollution en Afrique : La Banque mondiale appuie Hann Bel-air

Les problèmes environnementaux auxquels les collectivités locales font face sont de plus en plus nombreux et complexes. La commune de Hann Bel-air est une parfaite illustration des problèmes en matière d'environnement avec la dégradation de la baie de Hann.



En effet, les acteurs de l'environnement et l'Etat du Sénégal se mobilisent pour élaborer et mettre en oeuvre des projets afin de permettre aux populations de Hann Bel-Air d'obtenir un meilleur cadre de vie. La cérémonie d'ouverture de la journée de nettoiement et de sensibilisation des populations sur l’impact des mauvaises pratiques de gestion des ordures et autres déchets et sur les émissions de POPNI sur l’environnement et la santé des populations, s'est tenue ce mardi dans la commune de Hann Bel-air. Cc projet, en effet, vise à établir une gestion écologiquement rationnelle des déchets urbains et à lutter contre la détérioration du cadre de vie et de la santé des populations. Mais aussi l'obstruction des voies de circulation et de la canalisation entre autres. "Ce projet est une très belle initiative. Nous savons tous que le Sénégal a toujours signé des conventions sur l'environnement. Et aujourd'hui nous bénéficions de ce projet à Hann Bel-Air. Les populations seront informées de l'importance du projet" souligne Mamadou Mbacké Fall, sous-préfet de Grand-Dakar.