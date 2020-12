Santé menstruelle : Un dialogue politique pour une meilleure prise en charge des besoins des femmes et des filles

Le Dialogue politique de haut niveau sur la revue des Politiques publiques relatives à la sante et l’hygiène menstruelle aura lieu, ce mercredi 9 décembre à 15 heures dans un hôtel de la place. Il constitue non seulement une opportunité pour présenter les résultats de la revue aux décideurs politiques, aux groupes cibles, aux chercheurs et autres importantes parties prenantes, mais également pour identifier les prochaines étapes pour l’amélioration des politiques et pratiques et une meilleure prise en compte des besoins des femmes et des filles.





« L'objectif de cette rencontre de haut niveau est de présenter les résultats de la revue des politiques publiques relatives à la santé et l’hygiène menstruelle menée conjointement par le Conseil de Concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) et l’Université Columbia, de New York, en partenariat avec la Fondation Pathfinder pour le senegal », a-t-on indiqué dans la note conceptuelle.









En fait, cette revue, première du genre, a porté sur l’analyse du contenu des politiques publiques récentes adoptées en matière de santé menstruelle, leur modalité de mise en œuvre et impact, les groupes ciblés et les groupes oubliés.





« Elle a permis également d’effectuer une analyse approfondie du processus ayant mené à l’adoption de ces politiques en particulier dans quatre pays : les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde, le Kenya et le Sénégal. Il ne s’agira pas de mettre l’accent sur des produits ou initiatives menées à un niveau micro, mais plutôt de voir comment impulser un changement durable global à un niveau macro à travers des politiques publiques pertinentes et une recevabilité accrue dans la formulation et l’utilisation des budgets », renseigne-t-on.