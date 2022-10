Santé : Quels sont les bienfaits du cannabidiol ?

Le cannabidiol (CBD) est une substance extraite de la fleur de cannabis qui, à l'opposé du THC, n'a aucun effet psychoactif sur le système nerveux. On le retrouve sous une ribambelle de formes : huiles essentielles, fleurs, infusions, bonbons, cosmétiques, etc. Les bienfaits de cette substance sur la santé et le bien-être de l’organisme sont de plusieurs ordres. Voici quelques vertus potentielles du CBD.





Un antalgique naturel





De nos jours, la plupart des traitements antalgiques sont fondés sur l'utilisation des opiacés. Étonnamment, le CBD est une substance qui possède des propriétés hallucinantes, des propriétés susceptibles de soigner les maux comme l'arthrose, maux de tête, règles douloureuses, etc.

Plusieurs études s'accordent et démontrent que cette molécule exerce une action à la fois antalgique et relaxante sur le corps. Elle stimule des réponses positives dans les muscles en souffrance et fait naître des effets analgésiques. Ainsi dit, les personnes qui le consomment sont plongées dans un profond sentiment de bien-être et supportent mieux la douleur.





Le CBD contre les problèmes de la peau





Le CBD est également efficace pour lutter contre les pathologies cutanées. Comment ? Il régularise la production du sébum et inhibe la production excessive des lipides dans le sang. Tout ceci permet donc à l'organisme d'être stable et de synthétiser les substances nécessaires pour combattre les pathologies cutanées telles les acnés.





Grâce aux propriétés anti-oxydantes dont elle est dotée, la molécule de CBD protège dans le même temps l'épiderme des pollutions environnementales. Outre cette propriété, il est également possible d'utiliser des crèmes à base de CBD pour hydrater la peau au quotidien. Cette astuce est très avantageuse, car elle vous aide à garder votre peau toujours saine et exempte de toutes affections cutanées.





Un puissant anti-stress

Autre bienfait attribué au CBD est son pouvoir antidépresseur. Quand bien même cette substance n'est pas un médicament, il a été prouvé qu'elle peut combattre efficacement les troubles comme l'anxiété, l'angoisse, le stress émotionnel… Que ce soit un trouble obsessionnel convulsif, un trouble de stress post-traumatique ou même un trouble de panique, cette substance est l'antidote parfait contre tous ces maux.





De même, sa consommation peut vous conférer une très bonne résistance à la pression ou au stress et vous rendre beaucoup plus efficace au travail. Le plus intéressant dans tout ça est qu'il n'existe aucun risque d'accoutumance ni de dépendance. Car, le CBD sans THC (molécule psychotrope) est excellemment bon pour le bien-être général.





Le CBD contre les insomnies





Une statistique menée par les institutions internationales de la santé (OMS) a révélé que plus de 20?% de la population mondiale est en proie à des insomnies chroniques. Ces personnes sont alors obligées de prendre des somnifères afin de trouver satisfaction. Cela n'est malheureusement pas sans conséquence, car ces produits (somnifères) ont des effets délétères sur le système nerveux.





Par contre, le cannabidiol est un remède qui lutte efficacement contre les troubles du sommeil. C'est un fait. Grâce à ses effets relaxants et anxiolytiques, le CBD améliore la qualité de sommeil et vous procure une endurance exceptionnelle tout au long de la journée.