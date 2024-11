Saraya : 11 personnes interpellées, après des affrontements avec la gendarmerie

À la suite d’un accident de la circulation qui s’est produit ce matin à Badioula, localité située sur la RN7 entre Bembou et Saraya, un groupe de jeunes dudit village ont imposé un blocus sur cette partie du corridor Dakar – Bamako, perturbant ainsi la circulation. Ce mouvement d’humeur fait suite à une collision entre deux motos ayant fait un blessé dans un état grave qui a finalement rendu l’âme à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.