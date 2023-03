Saraya : Démantèlement du site d’orpaillage clandestin de Fadougou

La traque des orpailleurs clandestins se poursuit toujours dans le département de Saraya. Les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya ont été informés de la présence des chinois à Fadougou, localité située dans la commune de Bembou , frontalière avec le Mali. Une descente du commandant de la brigade et de ses éléments déguisés en orpailleurs a permis de démanteler ce site clandestin établi le long de la frontière sénégalo-malienne et de saisir un important lot de matériels composés de deux machines pelleteuses du carburant en grande quantité et de deux groupes électrogènes de grand modèle. A la vue des personnes étrangères déguisées, les occupants des lieux, des chinois pour la plupart, se sont repliés au Mali. Une enquête a été ouverte.