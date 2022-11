Saraya : Deux orpailleurs maliens tombent pour trafic de drogue

Deux orpailleurs maliens tombent pour trafic de drogue

Les hommes de l'adjudant Laye Diaw Ndiaye commandant la brigade de la gendarmerie de Saraya, dans la région de Kedougou, ne laissent aucune chance aux pourvoyeurs de l'herbe qui tue. Ils les poursuivent jusque dans leurs derniers retranchements. C'est ainsi que dans la journée du 1er novembre 2022 à 10 heures, les pandores ont opéré une descente musclée au village aurifère de Kharakhena. Une sortie fructueuse puisqu'elle a abouti à l'arrestation de deux des fournisseurs de la contrée.





Il s'agit des orpailleurs maliens