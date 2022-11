Saraya (Kédougou) : La gendarmerie met la main sur 20 étrangers de diverses nationalités et saisit un impressionnant butin

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya dans la région de Kédougou ont encore frappé un grand coup. Sous la houlette du commandant Laye Diaw Ndiaye, les pandores ont effectué ce samedi 5 novembre une vaste opération de sécurisation. Celle-ci a mené ses troupes au village de Sansamba.



Les gendarmes n'ont laissé aucune chance aux personnes mal intentionnées qui exploitaient illégalement de l'or. Tous les coins et recoins ont été visités pour les dénicher et mettre fin à cet orpaillage clandestin qui pollue tout son sur son passage. Au terme de cette visite inopinée qui a démarré à 09 heures, 20 individus dont 11 Maliens, 03 Burkinabè et 06 Guinéens ont été interpellés. Les pandores qui ont regagné leur base vers 15 heures, ont également emporté par devers eux 07 motopompes, 02 motos deux roues et 02 tricycles. Les populations ont vivement salué l'excellent travail fourni par les gendarmes de Saraya qui ont usé de professionnalisme puisqu'aucun incident n'a été signalé dans la zone réputée lieu de prédilection des malfrats.



Placés en garde à vue, les hors la loi seront déférés ce lundi 7 novembre devant le procureur Baye Thiam de Kedougou.