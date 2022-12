Saraya (Kédougou) : La terreur des orpailleurs de Kharakhéna tombe

La terreur des orpailleurs de Kharakhéna tombe

Les hommes de l’adjudant Laye Diaw Ndiaye, commandant la brigade de la gendarmerie de Saraya ont réussi un joli coup de filet. Ils ont mis fin aux agissements d’un redoutable agresseur qui hantait le sommeil des populations du village aurifère de Kharakhéna.





Jakardian Diarra puisque c’est de lui qu’il s’agit, avait fait irruption dans la nuit du 23 décembre dernier avec un sabre dans le comptoir d’or d’un certain A. Sow. Il le menacera et s’emparera de son or avant de se fondre dans la nature. Ouf ! C’est le moins que l’on puisse dire pour qualifier le joli coup de filet réalisé par la gendarmerie de Saraya dans la région minière du pays. Ce, après avoir constaté une série de vols à main armée avec violences sur des citoyens dont le dernier en date remonte dans la nuit du 23 décembre dernier.





Cette nuit-la, Zakarian Diarra, originaire du Mali et décrit comme un malfaiteur violent à la force herculéenne, à la tête d’une redoutable bande de malfrats, avait fait irruption dans le comptoir d’or du sieur A. Sow, commerçant établi au village aurifère de Kharakhéna dans le département de Saraya. Encagoulé et muni d’une machette, il menace le maitre des lieux avant de s’emparer de son or d’une importante quantité non estimée. Son forfait accompli, il bat en retraite sans être inquiété. Les populations qui n’en revenaient pas, avaient fini par lui tailler la réputation de bandit insaisissable. Les plaintes se multipliaient sur la table du commandant Laye Diaw Ndiaye. Ce dernier jure de détruite le mythe qui hante le sommeil des orpailleurs. Comme un crime n’est jamais parfait, la chance finit par lâcher le malfrat à la suite d’un dispositif de fouilles de case de fortune au village de Kharakhéna appelé Niafa».