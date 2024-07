Saraya : La gendarmerie assainie la zone de Sékhoto et démantèle deux sites d’orpaillage clandestin au village de Bantankoto





Les forces de défense et de sécurité multiplient les actions sur le terrain pour faire face à l'insécurité dans le département de Saraya. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya, appuyés par un détachement du GARSI2, de la section environnement, mène des opérations d'envergure le long de la Falémé. Ils ont passé au peigne fin le village de Sékhoto . Ainsi 92 individus ont été contrôlés et un lot important de matériel saisi comprenant 70 tiges explosifs, 09 mèches lentes , 138 comprimés tramaking 225, 37 grosses de cigarettes de marque Sir, 800 g de chanvre indien, 23 bidons de 20l remplis d'essence et 05 machines à sous.