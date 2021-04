Saraya / Promesses Faites non tenues par Afrigold : Les Populations de Dalafing bloquent la RN7

Les Populations de Dalafing en colére

Les populations de Dalafing, localité située à 7 Km de la commune de Saraya, étaient sorties massivement ce lundi pour manifester leur mécontentement contre la société aurifère Afrigold établie dans ledit village. A l’origine de ce mouvement d’humeur, le non-respect par la société, des promesses faites à l’endroit des populations, souligne le président des jeunes du village, Dialy Bambo Danfakha qui liste quatre points dans notre plateforme revendicative.





« Il s’agit de l’emploi des jeunes, l’accès à l’eau, l’électrification du village et la création d’un fonds de développement du village. Et le PDG de Afrigold avait promis de respecter ses engagements mais voilà plus de deux mois que nous attendons. Rien n’a été fait par cette société qui exploite nos richesses sans contrepartie. Nous ne l’accepterons plus », lance-t-il.