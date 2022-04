Saraya : Un Garçon De 12 ans meurt Noyé Dans Un Etang A Khossanto, une société minière indexée

Saraya : Un Garçon De 12 ans meurt Noyé Dans Un Etang A Khossanto

C’est dans un étang qu’un garçon âgé de douze ans a été retrouvé mort noyé. Cette vaste étendue d’eau créée par une société minière dans la commune de Khossanto qui héberge des reptiles de toutes sortes fait l’objet de fréquentation de la part des enfants et des animaux. Outre l’absence de grille de protection, ce lac artificiel a ciel ouvert constitue un danger pour les populations bien que situé à quelque quatre kilomètres environ du village de Khossanto, confie à Seneweb le premier magistrat de la ville.





Et Mamady Cissokho d’ajouter : « L’étang qui a été créé par SORED Mines ici a Khossanto est non sécurisé. Les gens s’y rendent souvent pour y nager. Ce lac artificiel héberge des reptiles très dangereux pour la protection civile. Du coup le gosse s’est noyé avant-hier vers dix-huit heures en présence de son frère qui la perdu de vue dans l’eau. Ce n’est qu’hier vers onze heures cinquante minutes que le corps a été repêché. Nous appelons à une responsabilité des sociétés minières qui évoluent dans cette partie. On ne peut créer un lac artificiel aussi grand et ne pas le sécuriser. Nous dénonçons avec la dernière énergie cet état de fait et nous demandons à l’Etat de revoir et de dire à la société SORED Mines, une société aurifère, de sécuriser les lieux du lac artificiel qu’ils ont créé pour préserver la vie de nos enfants. » se désole le maire de la commune de Khossanto .





Alertés, les éléments du poste de gendarmerie de Sabodala se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Une enquête a été ouverte.





Nous avons tenté d’entrer en contact avec le responsable de la société SORED Mines établie à Khossanto mais en vain, son téléphone portable sonne toujours dans le vide.