SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE, POLITIQUE SOCIALE : MAMADOU MAMOUR DIALLO LISTE SES PRIORITÉS À LA TÊTE DE L’ONAS

Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo a bouclé les visites des services, départements et directions de l’institution qu’il dirige. Le nouveau Directeur Général a eu droit aux explications des travailleurs. Il a aussi recueilli leurs préoccupations. A la fin de la visite, il a levé un coin du voile sur les chantiers prioritaires de son secteur important parce qu'inscrit dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) au niveau de l'axe 2.





Le nouveau Directeur Général s’engage à apporter sa pierre à l'édifice. Pour être beaucoup plus précis, Mamour Diallo dégage trois axes majeurs. Cela en marge de la visite des services de l'entreprise. Une activité devenue une tradition et qui consiste à prendre un contact physique avec les employés mais aussi s'imprégner des différents services. Il s'agit pour lui de tâter le pool et voir les conditions dans lesquelles le travail est fait.





S’agissant des trois axes prioritaires, le premier tient à la recherche du financement. « La visite nous a permis de comprendre qu'il y a un réel besoin de renouvellement des actifs au niveau de l'ONAS en termes de stations de pompage d'épuration et en termes de modernisation de réseau. L'Etat a beaucoup fait dans ce domaine. Beaucoup de milliards ont été investis et ont permis les résultats que nous avons », a souligné le nouveau Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo qui a ajouté : « Dans beaucoup de zones inondées, nous avons constaté beaucoup d'améliorations. Force est de constater qu'il reste à faire. Nous avons décidé d'aller chercher des investissements pour renouveler ces équipements », explique le Directeur Général.





Le deuxième axe concerne la politique sociale. Une réflexion est engagée avec la ressource humaine pour améliorer les conditions des travailleurs. La dimension est importante parce qu'elle met le travailleur au cœur de ses préoccupations selon toujours le Directeur Général. Le troisième aspect est orienté vers la gestion et le suivi de la clientèle. L'ONAS ayant d'abord une mission de service public, la satisfaction des besoins des usagers doit être placée au cœur des actions de tous les jours. « Il y a des problèmes de résolution des demandes de la clientèle qu'il faut prendre en charge en relation avec tous les services. Nous travaillons à la mise en place d'un plan stratégique très concret qui mettra le focus sur la satisfaction de l'usager. Cela passera par des actions qui seront déclinées dans les premiers jours à travers les médias ».





Les projections dans le court terme





Le Directeur Général a rassuré qu’une priorité sera accordée à la gestion des inondations. Le volet assainissement eaux pluviales occupe une place importante dans les missions et, des mesures précoces seront prises pour permettre aux populations de vivre un hivernage moins difficile. « Loin de nous l'idée de dire qu’il n’y aura jamais d’inondations. Mais la mission de l'Onas est de faire qu'il y ait moins d'inondations et de nuisances pour les populations ».





Le Directeur Général s’est aussi réjoui de la visite qui a été, dit-il, très bénéfique. Les travailleurs de l'Onas sont mobilisés autour des objectifs fixés. Beaucoup de Sénégalais ignorent les missions de l'Onas mais aussi les conditions dans lesquelles les travailleurs exercent leurs missions. « Nous l'avons constaté et ce fut une occasion de les encourager mais aussi de les féliciter. Nous les invitons à demeurer debout et toujours concernés par ce qui se fait dans la boîte. En tant que Directeur Général nous avons pris l'engagement dans le cadre du budget 2023 de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des agents », a noté le Directeur Général.





Cette visite a été aussi l'occasion de rencontrer le top management, les conseillers techniques, les Directeurs et Chefs de service et les Chefs de département qui ont « montré beaucoup d'engagements dans l'atteinte des objectifs fixés ».