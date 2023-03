Sautes d’humeur pendant le jeûne : Les raisons de cette colère

Dans notre société, les gens associent souvent la faim et les sentiments de colère de manière stéréotypée. Et pourtant, d’après des études, les deux sont liés. Pendant le ramadan, pour certains, leur plus grand défi est de pouvoir se contrôler et maitriser leur calme et leur sang-froid tout au long de la période de jeûne, plus que leur capacité à s’abstenir de manger et de boire, en particulier dans les premiers jours du ramadan, lorsque le corps n’est pas habitué à modifier les habitudes alimentaires.















Le corps humain convertit les aliments consommés en acides aminés, en graisses et en sucres simples. Lorsque ces acides s’épuisent, le corps commence à émettre des alertes, ce qui entraîne une réaction physiologique du corps à ce qui se passe à l’intérieur lorsqu’il a besoin de nourriture.













Après plusieurs heures de jeûne, le corps libère un certain nombre de produits chimiques pour se protéger des effets négatifs associés à l’abstinence alimentaire pendant un certain temps. Ces produits chimiques provoquent des sensations de faim et de colère associées au retard ou à l’absence de repas.













Pendant cette période de jeûne, le corps connaît un certain nombre de changements physiologiques qui provoquent des sautes d’humeur. Ces sautes d’humeur sont généralement liées à la dépendance aux boissons contenant de la caféine, au changement des heures de sommeil, à plusieurs symptômes physiques qui peuvent augmenter avec le jeûne, tels que l’acidité de l’estomac, les troubles d’indigestion, les maux de tête, la paresse et le manque d’énergie.













Concernant toujours les raisons de ces sautes d’humeur, on peut également considérer le changement radical de régime alimentaire, l’augmentation de cétones, car ce produit chimique est utilisé pour protéger le cerveau du manque de glucose causé par le jeûne. Ce qui entraîne une augmentation de la sécrétion des cétones qui provoque les changements d’humeur, en particulier en début de jeûne. Sans oublier l’autophagie, un processus bénéfique qui se produit pendant le jeûne, car le jeûne aide à débarrasser le corps des déchets et des cellules endommagées, ce qui améliore la sécrétion du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), une protéine qui augmente pendant le jeûne, et cette protéine interagit avec de nombreux neurones dans certaines parties du cerveau liées à la mémoire, à l'apprentissage et à la cognition.













Le côté positif du jeûne a également été prouvé par des études et des expériences, et que des effets psychologiques négatifs apparaissent dans les premiers jours de jeûne, puis le corps s'habitue rapidement à ce mode d'alimentation et les choses commencent à s'améliorer, et cinq améliorations psychologiques se produisent, à savoir : une protection contre les troubles neurodégénératifs due à une augmentation des cétones qui protège contre les troubles neurodégénératifs. Une augmentation de la mémoire, de la cognition et de l'apprentissage, parce qu'une augmentation du BDNF prévient la perte de mémoire, la mort neuronale et les troubles cognitifs. Des recherches ont montré que le jeûne après huit jours améliore considérablement le sommeil.













Le jeûne aide également à se débarrasser de la dépression et de l'anxiété. Il a été constaté que lorsque le corps s'habitue au jeûne, les symptômes d'anxiété diminuent, en particulier que le jeûne augmente le pourcentage de BDNF, et que de faibles niveaux de BDNF sont associés à des symptômes plus élevés de dépression, des niveaux plus élevés de BDNF sont associés à moins de symptômes de dépression. Après une période de jeûne, une augmentation du BDNF entraîne une diminution des cytokines inflammatoires et une augmentation des protéines qui protègent contre les effets neuroprotecteurs.