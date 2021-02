Scandale à la mairie de Diass, imitation de la signature de l'édile : Ce qui s'est réellement passé

Seneweb en sait sur l'affaire d'escroquerie qui a secoué la mairie de Diass dernièrement avec limitation de la signature du maire.Faux et usage de faux sur des documents administratifs et escroquerie. Tels sont les griefs qu'on reproche à O. Seck. Il aurait porté préjudice au maire de Diass et à Angèle Niane et consorts.D'après les faits, O. Seck avait vendu 4 parcelles de terrains à 500.000 francs à Angèle Niane, sur la base de faux documents administratifs de la mairie de Diass.Pis, l'homme aurait aussi usé de faux pour délivrer les actes administratifs sur 8 parcelles dans l'assiette foncière de ladite commune.Il a fait une razzia chez la famille Niane en vendant en premier lieu 2 parcelles à Clément Niane pour une valeur de 800.000 francs CFA.Ensuite, 1 terrain à Céline Niane à 300.000 Fcfa et une parcelle à Marthe Daba Niane à 150.000 Fcfa.Enfin au mois de juillet 2020, il a vendu 4 parcelles à Angèle Niane pour la somme de 500.000 Fcfa.La dame Angèle Niane s'est alors rendue auprès de la sous-préfecture de Sindia le 11 février pour avoir une approbation sur ces quatre parcelles. Grande sera sa surprise quand on lui notifie que le cachet apposé sur l'acte et la signature ne sont pas authentiques.Le maire, saisi, a assuré que le cachet et la signature n'étaient pas les siens.C'est ainsi que Oumar Seck a été appelé par la famille Niane sous prétexte qu'elle voulait acheter d'autres terrains. Il a été arrêté.O. Seck a reconnu avoir vendu les terrains qui appartiendraient à un de ces amis du nom d'Ousmane Ciss qui habite aux Parcelles Assainies à Dakar.Il soutient que c'est Ousmane Ciss qui lui remettait les documents mais ce dernier reste introuvable. O. Seck est en garde à vue depuis le 13 février 2021. Il attend que son sort soit ficelé au tribunal des flagrants délits de Mbour.