Scandale à Malika : « Pa Tangal », 72 ans, arrêté pour agressions sexuelles sur six fillettes

Une affaire particulièrement grave suscite l’indignation à Malika. Six fillettes âgées de 6 à 10 ans auraient été victimes d’agressions sexuelles, selon les informations exclusives de Seneweb. Arrêté hier, jeudi, par la police, le principal suspect, M. Ka, âgé de 72 ans, a partiellement reconnu les faits. Retour sur l’arrestation de celui surnommé « Pa Tangal ».







Le commissariat d’arrondissement de Malika, sous la direction de la commissaire Adja Coumba Ndiaye, a été alerté par deux « Badiénou Gox » concernant un cas présumé de séquestration suivi d’attouchements sexuels sur mineures.





À l’issue des investigations policières, le suspect a été identifié. Il s’agit de M. Ka, un commerçant de 72 ans établi à Serras. Le septuagénaire a été interpellé et conduit dans les locaux du commissariat.





Les terribles témoignages des six victimes





L’enquête de voisinage a révélé que M. Ka, alias « Pa Tangal », attirait les fillettes avec des bonbons ou du lait caillé.





Interrogées par les enquêteurs, les six victimes identifiées, S. Séye (6 ans), T. Thiam (6 ans), M. Gningue (6 ans), A. Ndiaye (10 ans), B. Magane (7 ans) et A. Ndiaye dite A. Touba (8 ans), ont unanimement déclaré que le mis en cause les invitait à venir récupérer des bonbons ou du lait caillé.





Selon leurs témoignages, il en profitait pour les déshabiller et caresser leurs parties intimes. Certaines victimes ont également rapporté que M. Ka frottait son organe génital contre leur sexe.





Les aveux partiels de « Pa Tangal » devant les enquêteurs





Entendu par les policiers de Malika, le septuagénaire M. Ka a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Selon des sources de Seneweb, le suspect a admis avoir commis des attouchements sexuels sur l’élève en franco-arabe, S. Séye, tout en niant tout contact sexuel avec les autres fillettes.





Les enquêteurs ont réuni des indices graves et concordants justifiant son placement en garde à vue.