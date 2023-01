Scandale à Mbour : le garçon de 10 ans était le jouet sexuel de l’enseignant et du membre de l’association des parents d’élèves

Depuis plus de deux ans, C. T, 10 ans, élève en classe de CE1 à l’école Château d’eau Sud de Mbour a été transformé en objet sexuel pour son maître, Nd. Nd., et un menuisier nommé Ch. S, membre de l’association des parents d’élèves de l’établissement de la victime. Les mis en cause ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour viol, pédophilie, détournement de mineur et acte contre-nature.



D’après L’Observateur, c’est la grand-mère de l’enfant, M. Dia, qui a découvert l’horreur subie par son petit-fils. Remarquant pendant quelques jours que C. T n’arrivait pas contenir ses selles, cette dernière l’interroge. Les révélations de l’enfant sont explosives, choquantes. Il confie que depuis deux ans Ch. S et Nd. Nd l’obligent à entretenir avec eux, à tour de rôle, des relations sexuelles.



M. Dia n’en croit pas ses oreilles. Elle reste pendant un moment sans voix, d’après L’Observateur. Elle recouvre ses esprits et informe la marraine de la victime, qui est membre du Comité départemental de la protection de l’enfant (CDPE) de Mbour.



Cette dernière conduit C. T chez un gynécologue de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro. Le médecin confirme le viol répété en révélant une fissure anale.



La famille du garçon dépose une plainte contre le menuisier et l’enseignant au niveau du commissariat central de Mbour. Lors de la confrontation avec ses bourreaux, le garçon livre des détails qui font froid dans le dos.



Il révèle que son maître profitait des cours du soir, les mardis et jeudis, pour abuser de lui avant d’inviter le menuisier, qui est son ami, à venir, lui aussi, satisfaire sa libido. En plus des mardis et jeudis, ce dernier violait l’enfant d’autres jours de la semaine, à la fin des cours.



Les mis en cause ont tenté de nier les faits; affirmant même qu’ils ne se connaissent pas. Ce qui n’a pas convaincu les enquêteurs. Ils attendent leur procès à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.



L’enfant, quant à lui, a été confié par un juge au service départemental de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Mbour, selon L’OBS.