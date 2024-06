Scandale foncier à Thiès-Ouest : 833 parcelles désaffectées sans aucune traçabilité

Des irrégularités ont été décelées dans le rapport d'audit sur le foncier de la commune de Thiès-Ouest. La cérémonie de présentation dudit document a été une occasion pour le maire Dr Mamadou Djité de dénoncer d'«un autre scandale foncier découvert à Thiès, après l'affaire de Mbour 4».







«C'est là l'oeuvre d'anciens maires à Thiès», regrette l'édile de Thiès-Ouest. «D'après nos informations auprès des services techniques, il n'y a eu aucune traçabilité dans ces opérations. Il n'y a pas de procès-verbaux, il n'y a aucun document officiel qui retrace la façon dont ces opérations se sont déroulées. Qui en sont les bénéficiaires ? Quelles sont les populations qui ont été désaffectées ? Qui sont les attributaires de ces parcelles réaffectées ? », s'inquiète-t-il.