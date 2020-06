Scandale sur le littoral : Ce que Macky a demandé à ses ministres

Le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est prononcé sur la lancinante question foncière au Sénégal remise au-devant de la scène, depuis quelques jours, avec le scandale sur le littoral qui continue de susciter de vives polémiques.En Conseil des ministres, «le président de la République a invité le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Collectivités territoriales et le ministre de l’Intérieur à veiller au respect des règles de gestion foncière au plan national».Selon toujours le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a, dans cette dynamique, demandé aux ministres concernés de «mettre en œuvre un Plan global d’aménagement durable et de valorisation optimale du littoral national et de veiller, sur l’étendue du territoire, à l’application rigoureuse des dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de la construction».