Scènes de guérillas urbaines à Dakar : ça chauffe à Thiaroye, Keur Mbaye Fall, Médina, P. Assainies...

Pneus brûlés, bus caillassés, infrastructures incendiées, médias attaqués. A l’heure où ces lignes sont écrites, la tension est palpable à Dakar. Des manifestions ont été notées un peu partout dans la capitale.Aux Parcelles Assainies, la mairie a été saccagée et brûlée par des jeunes en colère. Même scène a Keur Mbaye Fall où nos sources nous apprennent que la gendarmerie a été attaquée par des manifestants en furie. Incendiée, de gros dégâts y ont été notés.Des scènes de vandalisme ont également eu lieu à Keur Massar où Auchan a été dévalisé. Ce, après des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. A Soprim, une agence de la Société nationale des télécommunications n’a pas échappé à la furie des manifestants qui y ont mis le feu.Depuis 17h00, l’autoroute à péage est bloquée par les manifestants. Ces derniers ont été infiltrés par des badauds et agresseurs qui s’en ont pris aux usagers de la route.A l’heure actuelle, l’autoroute est pavée de pierres et des infrastructures y ont été détruites. C’est le cas des guichets distributeurs de billets. Certaines voitures essayent pour le moment de retourner à Dakar car étant dans l’impossibilité de rejoindre Rufisque ou la banlieue.A la Médina, les populations sont aussi sorties dans la rue. Pis, elles se sont attaquées à la Radio Futurs Médias où des voitures ont été saccagées et incendiées.Idem pour Le Soleil qui a été attaqué par une horde de jeunes armés de cocktail molotov. Des véhicules ont été saccagés et un début de feu a été maîtrisé.Pour rappel, ces événements surviennent après l’arrestation du leader du Pastef Ousmane Sonko pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.