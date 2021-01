Sébikhotane : Deux corps repêchés à belvedère

Deux corps ont été repêchés au barrage de Belvédère, près de Sébikhotane. Ce sont deux des trois baigneurs, des adolescents, qui se sont noyés, confie à notre correspondant sur place, Djiby Sangol, un habitant."L’un voulait sauver l’autre, malheureusement, tous deux ont été emportés par les eaux. On a alerté la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, qui ont pu récupérer les corps", narre-t-il.Il s’agit des 8e et 9e victimes du bassin de rétention. Les populations demandent l’installation d’une grille de protection pour empêcher aux enfants d’avoir accès aux eaux.