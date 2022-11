[Vidéo] Secret défense : Cheikh Tidiane Gadio fait un parallèle entre Pape Alé Niang et Donald Trump

Dr Cheikh Tidiane Gadio à l'Assemblée Nationale

L’affaire Pape Alé Niang a été soulevée à l’Assemblée nationale dans le cadre du vote du budget du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation. Le parlementaire Cheikh Tidiane Gadio a souligné que « si les questions de secret d’Etat ne sont plus jugées importantes, c’est qu’il n’y a plus besoin d’avoir un État ». «Pape Alé est un frère, un ami, a-t-il ajouté. Mais il faut signaler qu’aux Etats-Unis, ils sont sur le point d’enquêter ou d’envoyer leur ex président (Donald Trump) en prison simplement parce qu’il a déplacé un document confidentiel, secret défense. Pourquoi chez nous on ne doit pas protéger ces dossiers ? » s’est-il interrogé.





Par ailleurs, Cheikh Tidiane Gadio, ancien pensionnaire du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), a proposé la mise en place d’un Conseil des sages de la profession qui pourra discuter de la question et négocier une clémence pour le patron de Dakarmatin.