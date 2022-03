Secteur de la pêche : L’Unapas réclame des assises au chef de l’Etat

Assises de la Pêche, Unapas

Le secteur de la pêche est confronté à d’énormes difficultés. Une situation qui préoccupe les membres de l’Union nationale des Pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas). D’après LeQuotidien qui donne l’information, ils attendent du Chef de l’Etat qu’il tienne sa promesse faite l’année dernière à savoir la concrétisation de la tenue des assises de la pêche.





A en croire le président de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas), Macoumba Dieye, « C’est le Président té lui-même, qui avait promis, en fin mai de l’année dernière, de tenir les états généraux de la pêche. Nous espérons beaucoup qu’il va réfléchir et revenir très vite sur ses pas parce qu’on en a besoin. Nous réclamons les assises de la pêche pour voir les voies de sortie de crises qui affectent la pêche en général et la pêche artisanale en particulier », a soutenu le président de l’Unapas.





Toutefois, il réclame plus d’efforts pour mettre fin aux nombreuses disparitions des pêcheurs intervenant en pleine mer, et soutient « qu’il est bien de reconnaître que l’Etat a implanté quelques stations avec l’Anacim pour qu’elles informent. Mais je crois qu’il y a des efforts dans ce sens-là. Je dis, il faut porter des gilets mais il faut en avoir en qualité et en quantité suffisantes, ce qui est indispensable pour notre protection", a soutenu Macoumba Dieye.