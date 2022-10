Secteur de la Pêche : Les acteurs plaident pour la finalisation du statut du surveillant pêcheur

Les acteurs de la pêche portent le plaidoyer pour la finalisation du statut du surveillant pêcheur qui joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la cogestion.





"Aujourd'hui, c'est une nécessité pour que l'ensemble des acteurs puissent participer à la gestion durable des ressources halieutiques et pour cela, il faut qu'il y ait un statut du surveillant pêcheur mais sans oublier que la surveillance est un domaine régalien de l'Etat du Sénégal; donc c'est dans ce cadre-là que nous demandons aux organisations professionnelles, aux CLPA, CLP de bien comprendre leur rôle et leur responsabilité dans la surveillance participative", a expliqué Gaoussou Guèye, président de la confédération des organisations professionnelles de la pêche artisanale (Caopa).





Toutefois, il insiste sur le fait qu'on ne peut pas surveiller sans connaître l'état des stocks et des ressources halieutiques (...).





"On nous dit que la suppression du poste de Premier ministre avait ralenti ce processus administratif. Aujourd'hui c'est une autre occasion avec le nouveau Premier ministre de relancer ce débat pour que nos ressources soient mieux gérées. Le surveillant pêcheur participe à la bonne sauvegarde des ressources halieutiques et quand on parle de cogestion, c'est un partage de responsabilité. La surveillance et la gestion des ressources halieutiques, c'est une responsabilité de l'Etat du Sénégal mais les ressources halieutiques appartiennent au peuple. C'est dans ce cadre que le Sénégal a décidé de mettre en place un système de cogestion qui est un partage de responsabilités ".





Aussi, donner un statut au surveillant pêcheur lui permettra d'avoir des garanties en termes de sécurité, d'assurance, de compensation financière, a expliqué Gaousou Gueye.





"Ils font du bénévolat, ce qui peut avoir des conséquences qui ne plaisent ni aux communautés, ni à la République. C'est pour cela que nous plaidons fortement pour qu'il y ait un statut qui va prévoir comment les indemniser en cas d'accident. Comment les prendre en charge parce qu'ils partent avec des fonctionnaires qui sont pris en charge par les assurances, ils sont payés mais ce n'est pas le cas pour le surveillant pêcheur", a soutenu M. Gueye.





L'ingénieur de pêche et agent à la direction de la surveillance des pêches du Sénégal, Ousmane Niang Seye assure que le processus était enclenché par l'administration centrale depuis 2012, mais n'a pas eu de suite.