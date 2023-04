Secteur des assurances : Flou dans les garanties, retards de paiement

Le secteur des assurances est essentiellement marqué par deux problèmes fondamentaux : flou et retards. En effet, dans son rapport 2022, l’Observatoire de la qualité des services financiers note d’une part « un déficit dans la connaissance de la nature et de l’étendue des garanties souscrites » du côté des usagers. Et d’autre part, des retards dans les délais de règlement des sinistres précédés par une production tardive des rapports d’expertise pour l’évaluation des indemnités de sinistres.







Ainsi, pour remédier au premier manquement lié à l’information, le régulateur, dirigé par Habib Ndao, recommande plus de « transparence dans les clauses contractuelles de façon à accroître davantage la confiance des assurés ». Concernant les retards, il suffit de hâter le pas avec un traitement diligent des délais d’indemnisation en cas de sinistres.





Afin de booster le secteur des assurances, l’Oqsf propose d’« intensifier les actions de sensibilisation sur l’assurance agricole qui est subventionnée par l’Etat à hauteur de 50 % ». A cela s’ajoute une orientation et accompagnement des victimes d’accident vers le Fonds de Garantie Automobile pour les dommages corporels non pris en charge par les sociétés d’assurance.





Il y a aussi un travail juridique à faire notamment l’élaboration de texte normatif relatif aux contentieux et au fonctionnement de la chambre de compensation.





La promotion de la culture assurantielle ‘’au-delà de l’assurance automobile’’ et le renforcement du dialogue entre l’Association des assureurs du Sénégal (AAS), les courtiers et l’Oqsf font aussi partie des recommandations.