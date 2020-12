Secteur des Mines et de la Géologie : Des acteurs planchent sur un cadre de référence performant

Des agents du ministère des Mines et de la Géologie sont conclave à Saly afin de procéder au diagnostic de leur secteur. Ce, dans le cadre de l’actualisation de la lettre de Politique Sectorielle de Développement 2017-2023 dudit ministère.L'État du Sénégal s’est doté d’une nouvelle politique de développement économique et social pour l'accélération de sa marche vers l’émergence. Et il a retenu le secteur des mines comme étant parmi les secteurs prioritaires de moteur de croissance et de création d’emplois et d’investissements directs étrangers."Le Chef de l’Etat, Monsieur Macky Sall a eu l’ingénieuse idée, à travers le décret n°2017-1533 du 07 septembre 2017 fixant la composition du gouvernement, de dédier entièrement pour la première fois dans l’histoire institutionnelle du Sénégal, un département aux Mines et à la Géologie", a assuré le ministre Oumar Sarr.Mais compte tenu des limites du Code Minier de 2003, l'État juge opportun et pertinent de revoir le cadre légal et réglementaire du secteur.De ce fait, de nouvelles orientations ont été prises aux fins de mieux prendre en charge les importants enjeux et défis qui se posent au secteur. Notamment, la définition de nouveaux programmes budgétaires tenant en compte les deux sous-secteurs (Mines et Géologie) et la notion du genre dans les documents budgétaires, l’élaboration et la validation d’une feuille de route stratégique 2020-2022 orientée vers une meilleure valorisation et transformation des potentialités minières. La modernisation des outils de contrôle et de suivi des opérations minières, la valorisation des géosites à travers la création de géoparcs, entre autres orientations.Afin, de permettre au secteur minier "de continuer à jouer sa partition de premier pourvoyeur de recettes pour l’Etat, mais également celle de levier d’entrainement d’autres secteurs de l’économie (agriculture, construction, industrie etc.), le cadre de sa lettre de Politique Sectorielle de Développement 2017-2023 sera réactualisé.