Secteur extractif : Les Observatoires territoriaux à l'école de la nouvelle norme ITIE

La nouvelle norme de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) préoccupe certains citoyens sénégalais.











Coordonnateur du Programme Usaid-Traces au niveau du Forum Civil, Daouda Diop explique: «la nouvelle norme concerne principalement un certain nombre de choses notamment la lutte contre la corruption, la transition énergétique, la question des recettes mais également tout ce qui concerne la question de genre ».









L'idée, d'après lui, «est de permettre aux entreprises d'aller plus vers la transparence et la redevabilité ». « Mais surtout que l'État puisse avoir les moyens et également la possibilité de faire le contrôle sur la production parce que c'est une chose extrêmement importante. Car, s’il rate le contrôle de la production, il rate tout ce qu'il pourrait recouvrer comme ressources parce que cela laisse aux entreprises des marges de manœuvres qui leur permettraient, peut-être, de surévaluer mais aussi de faire en sorte que certaines dépenses ne puissent pas être retracées », assure-t-il.









Ainsi, pour permettre aux responsables des Observatoires territoriaux sur le secteur extractif (OTSE) issus Fatick, Saint-Louis, Kédougou, Thiès et Matam de mieux s'approprier la nouvelle norme de l'ITIE, le Forum Civil a organisé une formation de deux jours en leur intention.









En effet, les OTSE ont pour mission d'aider à la facilitation du dialogue entre les communautés mais également les entreprises et les autorités. Ils recueillent l'information, l'analysent et le mettent à la disposition des populations.









Le coordonnateur de l'observatoire territorial du secteur extractif au niveau de Mboro, Lamine Diakhité de corroborer : « les observatoires ont comme mission de faciliter la cohabitation entre les entreprises et les communautés mais aussi d'anticiper sur d'éventuels problèmes et de trouver des solutions durables, entre autres. Nous sommes dans la dénonciation mais aussi dans la recherche de solutions. Nous serons toujours des avant-gardistes pour que ces obligations soient effectives et que les entreprises soient plus regardantes par rapport aux obligations qu'elles ont déjà signées avec l'État central".