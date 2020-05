Section de recherches: Karim Xrum Xax placé en garde à vue

Le célèbre activiste et rappeur sénégalais, Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, va passer la nuit dans la chambre de sûreté de la Section de Recherches de la gendarmerie sise à Colobane. En effet, d'après une source de Seneweb, il vient d'être placé en garde à vue à la suite de son audition par les enquêteurs. Ce, pour la poursuite de l'enquête.Abdou Karim Guèye a publié, hier vendredi, une vidéo de 7 minutes 12 secondes, après la convocation de l’Imam de la grande mosquée de Léona Niassène, dans laquelle, il n’a pas été tendre avec le commissaire de police et certaines personnalités du pays.«J’ai très mal pour ce qui se passe actuellement au Sénégal. Je ne comprends plus mon pays. J’appelle tous les musulmans à sortir vendredi prochain pour aller prier par force tout en respectant les mesures barrières contre la propagation du coronavirus », avait ainsi lancé l'activiste qui dit défendre l'islam.C'est ainsi, comme l'a révélé Seneweb un peu plutôt, le rappeur a été cueilli, ce samedi, chez lui par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) qui ont ensuite transmis le dossier à la Section de Recherches pour une "enquête impartiale".