Section de recherches : «Boy Djinné» entendu exclusivement sur son évasion

Baye Modou Fall, alias «Boy Djinné», arrêté le 3 juin à Missirah (commune de la région de Tambacounda), au bout de quatre jours de cavale, a été conduit, directement, à la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane. Il a été entendu, avec ses présumés complices, hier. Une nouvelle procédure qui n’a rien à voir avec les crimes et délits pour lesquels il est poursuivi.







Après audition, il a été ramené au Camp pénal sous escorte. Baye Modou Fall risque, entre deux et cinq ans de prison ferme, pour évasion. Joint au téléphone, l’un de ses conseils, Me Abdoulaye Babou, après avoir précisé qu’il ne cautionne pas l’évasion, a tenu à dire que son client est victime du système judiciaire sénégalais, qui ne limite pas la durée de la détention préventive en matière de crime. Pour les délits, la détention préventive ne doit pas dépasser six mois, rappelle l’avocat. Il suggère un maximum de deux ans de détention préventive pour les crimes.