Sécurisation à Kolda : Un cultivateur de chanvre indien et 2 trafiquants de bois arrêtés

Vaincre le sentiment d'insécurité. Tel est le sacerdoce des éléments du commissariat central de Kolda et ceux de la compagnie de gendarmerie locale. Dans cette optique, les hommes du commissaire Malick Dieng et ceux du capitaine Dème, Commandant de la compagnie de la capitale du Fouladou, ont mutualisé leurs forces, dans la nuit d'hier jeudi pour lutter contre la délinquance. Selon une source de Seneweb, 29 personnes ont été interpellées pour diverses infractions, au cours de cette opération coup de poing mixte. Détails !





Un malfaiteur s'activant dans la culture de chanvre indien est tombé dans la nasse des forces de défense et de sécurité de Kolda. Les policiers et les gendarmes ont découvert 15 planches de chanvre indien dans le verger du mis en cause, selon une source de Seneweb.





Au cours de cette opération de sécurisation combinée de la police et de la gendarmerie, deux trafiquants de bois ont, également, été arrêtés en possession de 27 planches et un tricycle. Les limiers et les pandores de Kolda ont aussi démantelé un débit de boisson alcoolisée. A cet effet, trois personnes ont été placées en garde pour exploitation illégale de débit de boissons.





Bilan global de l'opération mixte police-gendarmerie





"Vingt-neuf individus interpellés dont un pour culture de chanvre indien, un pour nécessité d'enquête, deux pour trafic illicite de bois, trois pour exploitation illégale de débit de boissons (six caisses saisies), quatre pour ivresse publique et manifeste, 18 pour vérification d'identité", a-t-on appris.