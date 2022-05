Sécurisation à Mbacké : 106 individus interpellés, 1 kg de "yamba" saisi par la police

À peine installé dans ses fonctions, le nouveau chef de service du commissariat urbain de Mbacké n'a pas accordé un temps de grâce aux délinquants, aux criminels et autres malfaiteurs. Le commissaire Salif Camara et ses hommes mènent presque des actions permanentes sur le terrain. Ces missions pour assurer la protection des personnes et de leurs biens ont permis de ratisser large.





Selon des informations de Seneweb, au bout d’une dizaine de jours, ces limiers ont saisi plus d'un kilo de ‘’yamba’’ (chanvre indien) et interpellé 106 individus pour diverses infractions.





En effet, du 6 au 17 mai 2022, les policiers ont mené des actions de prévention et de dissuasion à travers des patrouilles dans les coins et recoins de Mbacké. Ces opérations de sécurisation se sont soldées par l'interpellation de 106 personnes, dont 59 pour vérification d'identité, 20 pour ivresse publique et manifeste, 7 pour vol, 4 pour détention et usage de produits cellulosiques et 4 pour trafic intérieur de chanvre indien, entre autres.





Un dealer tombe avec 1 kg de ‘’yamba’’, en plein jour





Un trafic de chanvre indien a aussi été démantelé ce mardi par les policiers du commissariat urbain de Mbacké. Au cours de l'exploitation d'un renseignement, les limiers du commissaire Camara ont fait tomber un trafiquant porteur d’un kilo de chanvre indien.





Tout est parti lorsqu'une patrouille pédestre a effectué une descente inopinée au quartier Ngathie Fall. En tenue civile, les policiers ont repéré un individu à bord d’une moto. Sans tarder, les éléments de la brigade de recherches ont interpellé le suspect vers 13 h.





La fouille du coffre de la moto s'est soldée par la découverte d'un kilogramme de chanvre indien. La drogue a été dissimulée dans un sachet en plastique, d'après des sources de Seneweb.





Mais le leader A. D. avait réussi à écouler une valeur de plus de 8 000 F Cfa avant son interpellation.





Embarqué dans les locaux de la police, puis interrogé sur les faits, le mis en cause âgé de 38 ans a tenté de nier la paternité du produit saisi.