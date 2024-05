Sécurisation à Podor: 77 personnes interpellées par la gendarmerie et la Douane

Dans le cadre du renforcement de la sécurité des frontières, les Douanes sénégalaises et la Gendarmerie nationale ont mené des opérations combinées, dans le nord du pays, notamment à Podor dans la période du 24 au 27 mai 2024, a appris Seneweb du chef de la Divcom. D'importants dispositifs ont été engagés de part et d'autre; soit un total de 245 éléments, 32 véhicules, 05 drones, 01 unité fluviale et une ambulance. 18 villages ont été visités.







"Bilan des opérations:









77 individus interpellés





-06 véhicules immobilisés





-19 motos immobilisés





03 tricycles immobilisés





300.000fcfa d'amandes forfaitaires perçues.





Marchandises de contrebande": - Sucre: 21 sacs de 50 kg + 15 sacs de 05 kg





-Blé: 18 sacs de 50 kg





- Aliments de bétail: 09 sacs de 50 kg et demi





Thé: zeum/41022/dawas 11 cartons





- Huile: 02 cartons de 05 bidons de 05 litres et 18 bidons de 20 litres





- Vermicelle keyna: 05 cartons Cigarettes: 07 grosses





-Lait: 06 sacs GM lait en poudre -Café: 11 cartons

-Biscuit: 27 sacs

-Spaghetti: 08 cartons -Farine: 03 sacs de 50 kg





-Batterie: 02 paquets





- Médicaments ivomec: 01 carton





Macaroni: 08 sacs





Détergent: 01 carton





Chaussures sandales: 01 sac





Gofio: 10 paquets





Bonbons: 05 paquets





- Cuisses de poulet: 01 caisse Poisson frais: 06 caisses





- Sachets en plastique: 02 paquets





- Savons: 17 paquets





- Couscous: 01 carton





- Lait liquide: 02 cartons - Pompe à eau: 01





- Coupons de tissus: 04 sacs. Estimées à 6 050 000 FCfa", lit-on dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye chef de la Divcom.