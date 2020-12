Sécurisation à Touba : 229 individus interpellés et 6 kg de chanvre indien saisis par la police

La police intensifie les opérations de sécurisation pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le banditisme et la délinquance à Touba. Le commissariat spécial de la cité religieuse et ses secondaires (commissariat de Ndamatou et poste de Gouye) ont interpellé 229 personnes pour diverses infractions. Selon des informations parvenues à Seneweb, les opérations de ratissage ont été menées dans les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi dernier.Les policiers ont mis la main lors de leur première sortie sur 89 individus dont 64 pour non-port obligatoire de masque, 06 pour vérification d'identité, 05 pour ivresse publique manifestante, 03 pour vagabondage, 01 pour homicide involontaire, 03 pour détention et trafic de chanvre indien, 04 pour détention et usage de produits cellulosiques etc.Dans la nuit du vendredi au samedi, les hommes du commissaire Sarr ont aussi immobilisé 31 motos pour défaut de pièce et non-port de masque, saisi 103 pièces et mis en fourrière 02 véhicules selon nos informations.La police a reconduit le même dispositif dans la nuit du samedi au dimanche. Des patrouilles et des check-points ont permis aux forces de l'ordre d'interpeller 62 personnes dont 38 pour non-port obligatoire de masque, 03 pour violence à ascendant, 01 homicide involontaire; 19 motos immobilisées, 04 véhicules mis en fourrière et 118 pièces saisies, une belle moisson sur le plan routier.Dans le souci de combattre l'insécurité, les policiers ont alpagué, dans la nuit du dimanche au lundi 78 individus dont 50 pour non non-respect du port de masque, 10 pour vérificationd'identité, 03 pour ivreesse publique manifeste, 04 pour vagabondage, 01 agression suivie de viol, un violence à ascendant, un pour détention et 01 pour cession de chanvre indien, 1 pour détention et usage de chanvre indien (02 cornets), 04 pour détention et usage de produit cellulosiques, 04 pour nécessité d'enquête.Selon le même document parvenu à la rédaction de Seneweb, au niveau des infractions routières, 108 pièces ont été saisies, 02 véhicules mis en fourrière, 07 motos immobilisées.La police a procédé aussi à la saisie de 06 kilogrammes de chanvre indien. Les éléments du commissariat spécial de Touba ont interpellé deux dealers en possession de 05 kg. Les policiers du commissariat de Ndamatou ont découvert un kilo d'herbe qui tue dans un domicile.