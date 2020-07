Sécurisation à Touba et Mbacké : 103 motos immobilisées et 79 individus interpellés

Après la levée du couvre-feu, la police a repris les opérations de sécurisation dénommées ‘’Samm souniou karangué’’ pour aller à la trousse des délinquants entre Touba et Mbacké. Une opération qui a mené ses éléments dans les artères desdites communes dans la nuit du mardi au mercredi.







Ainsi, un important dispositif matériel et humain a été déployé sur le terrain. Selon nos informations, des check-points et des patrouilles ont permis à la police d'interpeller 79 personnes pour diverses infractions.





Pour les infractions routières, 103 motos ont été immobilisés dans les communes de Touba et Mbacké. En plus, la police y a saisi 110 pièces et 06 véhicules ont été mis en fourrière.