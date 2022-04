Sécurisation dans le Nord Sindian : L’ANRAC vole au secours des populations déplacées par les opérations de l'armée

Anrac vole au secours des populations déplacées

Trois cent soixante-cinq (365) déplacées de Oulampane, cent vingt-huit (128) autres de Sindian, soit près de cinq cent personnes ont bénéficié de l’appui d’urgence de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance (ANRAC). Soucieuse de la difficulté de prise en charge de ces populations qui ont abandonné maisons, champs et même les écoles à cause des bombardements des bases rebelles de Salif Sadio dans le Nord Sindian et celles des lieutenants de César Atoute Badiate dans le Djibidione ; l’ANRAC vole ainsi au secours de ces populations déplacées en dégageant une enveloppe de cinq (5) millions Cfa.





En effet, des centaines de populations déplacées continuent à fuir leurs localités, suite aux opérations de sécurisation de l’armée dans le Nord Sindian et dans le Djibidione, selon le Maire de Sindian qui a parlé au nom de ses collègues maires. Ansou Sané élu récemment à la tête de la Commune de Sindian, salue ce geste de l’ANRAC. « Cet appui vient à son heure. Comme vous le savez, nous avons enregistré dans notre commune un nombre assez important de déplacés qu’il faut prendre en charge. Et l’appui de l’ANRAC aujourd’hui, vient renforcer l’appui d’urgence que la commune a bien voulu faire, malgré les moyens limités. Et nous permet ensemble de mutualiser les efforts, afin de venir en aide à ces populations ; mais aussi de les accompagner surtout dans ce mois béni de ramadan, où la prise en charge du côté des denrées alimentaires est assez difficile ».





Ansou Sané de revenir sur les raisons qui ont motivé cet appui d’urgence. « C’est en conformité avec l’appel du Chef de l’Etat, qui a demandé de procéder à un secours d’urgence envers les populations déplacées de la Casamance », a soutenu le DG de l’ANRAC.





L’appui d’urgence d’une valeur de cinq millions, est composé de « 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 1 tonne de sucre, 500 litres d’huiles et 200 tablettes de dattes » explique le directeur général de l’ANRAC.





Toutefois, il a tenu à préciser que l’agence qu’il dirige n’en est pas à sa première dans cette zone de Sindian. Ses services ont appuyé des GIE des villages déplacés du Nord Sindian. Et construit des puits pour les populations retournées, ils ont également distribué des semences et des kits scolaires entre autres.