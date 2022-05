Sécurisation de l’armée en Casamance : Le Mfdc de Mangakouro (fidèles de Diamacoune) brisent le silence

Le porte-parole du bureau national du MFDC à Mangakouro a procédé à la lecture d'une déclaration visant à livrer la position de leur mouvement depuis les opérations de sécurisation entamées par l’armée le 13 avril dernier. A en croire Hamidou Djiba, le MFDC s’attendait à une opération semblable, et savait que tôt ou tard le Président Macky Sall allait intimer l’ordre de s’attaquer aux bases rebelles.



« C’est un évènement qui est prévisible, parce que nous savions déjà que Macky Sall était préparé à ça, depuis qu’il avait commencé son ratissage au Sud, il est revenu maintenant pour attaquer le Nord ; alors qu’au fond, nous du MFDC de Mangakouro, nous de Abbé Diamacoune, qui épousons son idéologie, savons que Diamacoune est un homme de paix ", déclare, Hamidou Djiba qui a ensuite fait un petit rappel historique. Selon lui, la revendication de l’indépendance prônée par leur défunt mentor Diamacoune avait été posée sur la non-violence et le respect de l’homme, le respect de la dignité de l’homme. Il affirme que le MFDC du moins la branche de Mangakoura de feu Diamacoune, n’a jamais été pour la guerre. D’ailleurs la marche de Ziguinchor de 1982 était pacifique.

« Jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à preuve du contraire, nous ici du MFDC sommes pour la paix, et non pour la guerre. Nous n’avons jamais accepté cette guerre », insiste et persiste le porte-parole du MFDC de Mangakouro.

Cependant, il campe sur leur position d’indépendance de la Casamance, une revendication qui est pacifique et qui va se gagner sans les armes. Et malgré les opérations de sécurisation, le MFDC ne faiblit pas. Il est toujours debout et maintient son cap selon eux.

Pour ces partisans de Diamacoune, Macky Sall est un va-t’en guerre, il ne privilégie pas les négociations. Et cette solution pour laquelle il a opté va causer beaucoup de dégâts, la désolation, la frustration et la haine, chargent-ils.