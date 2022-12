Sécurisation de la frontière Sénégalo-Malienne : L'armée sénégalaise nettoie les sites clandestins qui menacent la région de Kédougou

Cinq jours durant, des unités du 34ème bataillon d’infanterie basée à Kédougou se sont déployées dans le département de Saraya dans le cadre d’une opération dénommée Thilal (Epervier). Elle avait pour but de démanteler tout site clandestin d’exploitation de ressources naturelles dans la partie orientale du département de Saraya et surtout sur la frange frontalière le long de la Falémé. Également, l'un des objectifs visés à travers ces opérations est de lutter contre toute forme d’activité illicite le long de la frontière avec le Mali mais aussi et surtout de rechercher le renseignement pour mieux prévenir l’extrémisme violent dans la région de Kédougou, indique une source militaire.



Des patrouilles menées le long de la frontière ont permis de mettre fin à une exploitation industrielle illégale d’or dans l’une des poches de la Falémé à une quinzaine de kilomètres du village de Nafadji situé dans la commune de Madina Baffé. A la vue des militaires, les occupants des lieux, de nationalité chinoise pour la plupart ont pris la clé des champs pour se réfugier en territoire malien.



Au cours de cette opération, troisième du genre en moins de trois mois, une dizaine de sites d’orpaillage clandestin et semi industriels ont été démantelés. Du matériel saisi composé de 65 groupes électrogènes de différents types, 43 marteaux piqueurs, 12 plaques solaires , 03 détecteurs magnétiques d’or, 06 moto pompes, 01 plateforme d’exploitation semi industrielle contenant des matériels divers et plus d’une centaine de dragues.



Les populations établies le long de cette frontière ont apprécié positivement ces opérations de sécurisation et s’engagent à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre fin à la prolifération de ces activités illicites qui non seulement accentuent la dégradation de l’environnement mais aussi et surtout, constituent un terreau fertile pour les groupes armés.



Ces opérations de sécurisation et de lutte contre toute forme d’activités illicites le long de la frontière Sénégalo-Malienne, nous dit-on, vont se poursuivre afin de nettoyer toute cette partie du Sud-Est du pays infestée de sites clandestins d’exploitation de ressources naturelles qui menacent la sécurité de la région de Kédougou.