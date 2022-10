Sécurisation du territoire national : 737 individus dans la nasse de la police en une nuit

Dans le cadre de ses missions de sécurisation du territoire national, la police nationale continue de traquer tous les individus suspects. C'est dans ce sens qu'elle a mené une opération de sécurisation de grande envergure, dans la nuit du jeudi au vendredi.



La police poursuit la traque des délinquants. Elle a procédé au nettoyage des zones criminogènes entre 20 heures et 06 heures. L'objectif, c'est de faire dissiper le sentiment ambiant d'insécurité. Cette opération menée par les éléments des commissariats et des postes a permis d'interpeller 737 individus pour divers motifs. Il s'agit 497 personnes pour vérification d'identité , 131 pour ivresse publique et manifeste , 49 pour nécessité d'enquête, 1 pour coups et blessures volontaires, 32 pour détention et usage de chanvre indien,04 pour flagrant délit de vol , 6 pour vol , 03 pour usage de produits cellulosiques , 02 pour association de malfaiteurs , 03 pour non-inscription au fichier sanitaire et social, 03 pour jeu de hasard sur la voie publique et 06 pour rixe.