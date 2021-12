Sécurisation mixte Police-Gendarmerie: 161 individus interpellés, plus de 2 kg de drogue saisis à Mbour

Des opérations de sécurisation à Mbour

Dans le souci d'assurer convenablement la sécurité des personnes et de leurs biens, la police et la gendarmerie intensifient mutuellement la traque aux délinquants sur la Petite côte. A cet effet, les éléments du commissaire central Elhadji Baïty Sène et du capitaine Awa Guéye (commandant de la compagnie) ont encore déroulé une opération de sécurisation combinée à Mbour, sans incident, dans la nuit du 29 au 30 décembre de 21 à 05 heures.





A l'issue de cette descente musclée dans les zones criminogènes et artères de cette localité, les 246 engagés ont interpellé 161 personnes dont 149 pour vérification d'identité, 03 pour Ivresse Publique et Manifeste, 02 pour conduite sans pièce, 01 pour vol avec violence, 01 pour abus de confiance, 03 pour offre et cession de chanvre indien et 02 pour vagabondage.





D'après des informations parvenues à Seneweb, les policiers et les hommes en bleu ont également saisi 02 kg, 10 cornets et 03 joints de chanvre indien.