Sécurisation mixte police-gendarmerie : 96 individus interpellés à Touba

Opération de sécurisation Mixte à Touba

La chasse aux délinquants se poursuit toujours à Touba où la police et la gendarmerie ont combiné encore leurs forces dans la nuit du 27 décembre de 22 h à 05 h du matin. Ainsi un dispositif de 8 patrouilles et 12 check-points ont été déployés dans les artères stratégiques et les zones criminogènes.





A l'issue de cette opération sécurisation combinée, les Forces de Sécurité et de Défense ont mis la main sur 96 individus dont 66 vérification d'identité, 04 nécessité d'enquête, 06 Ivresse Publique et Manifeste, 07 pour vagabondage, 06 détention et usage de produit cellulosique, 03 pour rixe sur la voie publique, 02 pour flagrant délit de vol, 02 pour vol d'après le bilan lu par Seneweb.





Pour diverses infractions routières, les policiers et les hommes en bleu ont mis en fourrière 18 véhicules, immobilisé 11 motos et saisi 378 pièces (dont des permis de conduire, entre autres).





L'opération de sécurisation combinée a permis de verser dans les caisses du Trésor public 276 000 francs cfa au titre d'amendes forfaitaires.





Diourbel : 20 véhicules mis en fourrière, 24 motos et 16 charrettes immobilisées