Sécurisation nationale : 497 individus interpellés par la police

Au moment où des Sénégalais célébraient la fête des amoureux (la Saint-Valentin), plus de 700 limiers en tenue et en civil effectuaient une vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national, dans la nuit du mardi au mercredi , de 21 h à 5 h.





Dans sa politique de lutte contre la délinquance et la criminalité, la police nationale a fait encore le grand ménage des zones criminogènes de son secteur.