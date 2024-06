Sécurisation pré-tabaski à Thiaroye: 51 individus interpellés par la police

En perspective de la Tabaski, le commissariat de Thiaroye a effectué des opérations durant le week-end dernier pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.















La descente policière visant à lutter contre les actes de vol qualifiés, a permis de mettre la main sur 51 individus pour divers motifs selon des sources de Seneweb.













En effet, trois (3) individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, vol portant sur un bélier et recel. Deux (2) autres ont été interpellés pour flagrant délit de vol en réunion commis avec usage de moyen de roulant (moto).













« Deux (2) personnes ont été, entre autres, appréhendées pour association de malfaiteurs flagrant délit de vol en réunion commis la nuit avec violence, un (1) pour trafic de drogue portant sur 53 cornets de Kush et du vrac, un (1) pour flagrant délit de vol, deux (2) pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue portant sur 09 comprimés de volets, détention illégale d’arme blanche (machette) et neuf (9) pour ivresse publique et manifeste », a détaillé notre source.