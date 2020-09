Sécurisation Touba et Mbacké : La belle moisson de la police

La police est à pied d'œuvre pour lutter efficacement contre le grand banditisme à Touba et à Mbacké. Dans le cadre des opérations dénommées "Samm souniou karangué 03", les policiers ont perturbé la quiétude des délinquants durant le mois d'août dernier. Selon le bilan mensuel de la police parcouru par Seneweb, ces derniers ont frappé fort au niveau des secteurs criminogènes.





Ainsi, 1185 personnes ont été mises aux arrêts au niveau des deux communes susnommées, dont 856 pour non port obligatoire de masque, 118 pour vérification d'identité, 52 pour ivresse publique manifeste, 44 pour nécessité d'enquête, 36 pour détention et usage de produit cellulosique, etc.





Concernant les infractions routières, les éléments de la police mobilisés sur le terrain ont mis en fourrière 83 véhicules, immobilisé 412 motos et saisi 2210 pièces entre Touba et Mbacké.





Selon le même document, plus d'un kilo de chanvre indien y a été saisi durant la période du 1er au 31 août.