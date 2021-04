Sécurité à Saint-Louis : Un troisième commissariat érigé à Pikine

La commune de Saint-Louis vient de s’enrichir d'un nouveau commissariat de police. Outre celui de Sor dirigé par le commissaire Mamadou Tendeng et celui de l’Île dirigé par Mame Diarra Faye, un commissaire secondaire vient d’être érigé dans le populeux quartier de Pikine et c'est le commissaire Albert Ndior qui sera aux commandes.La cérémonie d’inauguration de cette infrastructure de proximité s’est déroulée ce mardi, en présence du Directeur de la Sécurité publique, le commissaire Modou Diagne, du préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye, du procureur de Saint-Louis, du commissaire Mamadou Tendeng, des policiers en retraite, des notables et autorités religieuses et coutumières de Saint-Louis.Pour Modou Diagne, directeur de la sécurité publique, l’érection de ce commissariat entre dans le cadre de la politique de sécurité de proximité mise en place par l’État du Sénégal.« Ce commissariat va permettre à la population de se sentir en sécurité. Pour que la population puisse sentir l’attente qu’elle a de la police, cette dernière doit être accueillante et très attentive. Cela permettra une meilleure collaboration entre la police et la population », a-t-il confié.Le Préfet de Saint-Louis qui a abondé dans le même sens a indiqué que c’est la concrétisation d’un vœu très cher.« Ce projet qui vient de se concrétiser, s’inscrit dans le cadre des orientations de la politique sécuritaire du gouvernement.La délinquance sous toutes ses formes, du fait des facteurs endogènes et exogènes, a tendance à se développer dans nos villages, nos villes et nos quartiers.C’est pourquoi le président Macky Sall et son gouvernement ont décidé de lui opposer, par un maillage sécuritaire conséquent du territoire national, une réponse efficace et appropriée.La volonté du chef de l’État est de mieux assurer aux personnes et à leurs biens les meilleures conditions de protection à travers le nouveau paradigme de la gouvernance sécuritaire de proximité », a-t-il soutenu.