Sécurité alimentaire : Deux projets de recherche de l’Ucad sélectionnés par l’UE

L’Université Cheikh Anta Diop vient de représenter dignement le Sénégal à un appel à candidature de l’Union européenne en 2020. Deux chercheurs de l’Ucad ont vu leur projet être sélectionnés. Il s’agit du Pr Aliou Guissé pour le projet ‘’Promoting green nutrition for the Sahel region'' (NutrGreen) et du Pr Mame Samba Mbaye (Trustfarm).





Ces recherches entrent dans le cadre du Programme food systems and climate destiné à évaluer les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle regroupant 28 pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique Latine.





Le projet est soutenu par la commission de l’Union européenne par le biais de Horizon 2020, un programme de recherche et d’innovation.