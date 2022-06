Sécurité alimentaire / Sédhiou : Plaidoyer pour la consommation des produits locaux

« On aura réussi notre sécurité alimentaire si nous parvenons à sensibiliser les populations, à leur montrer que nous n’avons pas besoin de faire la queue devant les grandes surfaces mais que nous pouvons disposer d’une très bonne alimentation en utilisant les aliments produits au niveau local ». Telle est la conviction du chef de la division de l’alimentation et de la nutrition au niveau du ministère de la Santé et de l’action sociale (MSAS) pour qui, "la santé dépend de ce que l’on mange »



Docteur Maty Dieng Camara s’exprimait ainsi à l’occasion du comité régional de développement (CRD) axé sur la restitution des résultats du rapport sur les prospectives alimentaires du Sénégal à l’horizon 2035. La chargée de l’alimentation et de la nutrition au MSAS d’alerter : « Nous devons, en amont, avant que la maladie ne survienne, aller vers la prévention et celle-ci commence par le renforcement des capacités des différents acteurs pour que chacun sache ce qu’il faut mettre dans le ventre »

Pour ce faire, des fortes recommandations ont été faites à savoir la mise en place d’un cadre de concertation régionale devant être alimenté par les acteurs concernés tels que les services du commerce, de la pêche, de l’agriculture pour une sécurité alimentaire mesurable par la disponibilité, l’accessibilité, et l’utilisation des produits alimentaires à en croire le ministre Jean Pierre Senghor du secrétariat national à la sécurité alimentaire.