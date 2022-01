Sécurité de proximité : 6000 ASP interpellent l'État sur le renouvellement de leurs contrats

Les agents de sécurité et de proximité sont à l’écoute de l’Etat du Sénégal. En effet, leur contrat a pris fin depuis le 31 décembre dernier mais l’Etat tarde à réagir sur leur sort. Au nombre de 6000, ils se sont signalés à Mbacké.



Leur porte-parole invite l’Etat à réagir dans les plus brefs délais. « Le contrat a pris fin vendredi dernier et depuis lors, nous attendions la décision du gouvernement mais jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu de notification », a-t-il dit sur les ondes d’Iradio.



Avant de rappeler les engagements du gouvernement qui selon lui avait pris la décision de pérenniser l’existence de ce corps de sécurité. « Les parlementaires ont beau souligner la souffrance des agents de sécurité et de proximité et le ministre de l’Intérieur avait pris des engagements. Il voulait que le statut des ASP connaisse des changements mais jusqu’ici, nous n’avons rien vu », précise-t-il.



Ainsi, les hommes en tenues grises et bleues entendent élaborer un plan d’action pour obtenir gain de cause « Nous n’allons pas tenir des manifestations car nous sommes formés comme des soldats mais nous allons faire le nécessaire pour que l’autorité puisse nous entendre », a-t-il soutenu.