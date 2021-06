Sécurité : Le recrutement de 3 000 policiers volontaires annoncé

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a donné l'ordre au directeur général de la Police nationale de recruter 3 000 nouveaux policiers. Ces derniers seront considérés comme des volontaires.Les nouvelles recrues bénéficieront d’un contrat à durée déterminée, qui va couvrir les cinq premières années. Les autorités verront ceux qui sont aptes à être intégrés dans le corps des sous-officiers subalternes.Le statut des nouveaux policiers sera fixé par un arrêté du ministre de l’Intérieur.Selon «Source A», parmi les 3 000 éléments, 1 400 doivent avoir fait le service militaire. Ceux qui ne se sont jamais engagés dans l’armée sont aussi pris en compte dans cette sélection. Il s'agit du deuxième lot de 1 300 personnes.Enfin, les 300 volontaires qui restent vont être recrutés dans la gent féminine.Pour faire partie des sélectionnés, les candidats doivent être âgés entre 21 et 40 ans, et être de nationalité sénégalaise. Seulement, ils doivent n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.