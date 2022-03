Sécurité : Les Asp désormais à bord des bus Dakar Dem Dikk

Le directeur de la société de transports publics Dakar Dem Dikk (DDD), Omar Bounkhatab Sylla, et celui de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Ansp), Birame Faye, ont annoncé, ce mardi 22 avril, que des Agents de sécurité de proximité seront désormais à bord des bus DDD pour veiller à la sécurité et faire respecter les règles d’hygiène.





Ce, suite à une nouvelle convention signée le même jour entre ces deux sociétés visant à la mobilité des citoyens en toute sécurité.





« C’est un renouvellement de confiance, un raffermissement des relations naturelles qui lient les deux structures d’importance stratégique que nous dirigeons », a d’emblée salué Omar Bounkhatab Sylla. Il rappelle, dans la foulée, que la mobilité et la sécurité sont au coeur des devoirs régaliens que l’Etat du Sénégal a placé au cœur de ses priorités. « Assurer la mobilité et la sécurité des citoyens est, donc, l’une des affirmations les plus parfaites du caractère social des politiques publiques de la République du Sénégal », a-t-il indiqué. A ce titre, M. Sylla ajoute : « Nous sommes, donc, très ravis et attendons d’accueillir avec impatience les Agents de Sécurité de Proximité à bord des bus de Dakar Dem Dikk, notre patrimoine national ».





Pour sa part, Birame Faye a confirmé que ses agents vont veiller à la sécurité des Sénégalais, conformément à leurs missions d’assistance. « Ces Asp seront donc des passagers pas comme les autres, ils seront effectivement des usagers-veilleurs qui assisteront les concitoyens et veilleront à leur tranquillité dans vos bus confortables de Dakar Dem Dikk, (…) ils vont promouvoir des actes de civisme en aidant à bannir les actes d’incivilités», a-t-il assuré, dans son discours.





A l’en croire, cette nouvelle convention va permettre aux 2 000 Asp de la région de Dakar de bénéficier des vignettes mensuelles gratuites pour leur faciliter leur mobilité H24 à Dakar et environs.