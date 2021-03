Sécurité militaire à Kolda : Le CEMGA inaugure un centre d'entrainement tactique

Dans le cadre de la sécurité et de la formation militaire, un centre d'entrainement tactique est installé à Kolda. L'ouvrage vient d'être inauguré par le Général Birane Diop, chef d'État-major général des armées. L'objectif de ce centre est d'assurer la formation des militaires de la zone militaire numéro six pour accomplir les missions de maintien de la paix dans la sous-région.







Ainsi, le CEMGA invite les zones militaires de Kolda et de Ziguinchor à collaborer dans les entraînements tactiques pour plus d'efficacité dans les formations. Pour le général Birame Diop, c'est le concept "Opérer sur place et s'entraîner sur place" qui est ainsi traduit en réalité. Ainsi, les unités militaires de la zone six n'auront plus besoin d'aller ailleurs pour se faire former. Les différents contingents à des missions étrangères ont désormais un camp d'entraînement basé en zone rurale dans la commune de Dabo. Ce qui augure aussi une sécurité des populations de cette contrée contre le grand banditisme transfrontalier.